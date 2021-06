Matheus Ribeiro foi acusado de roubar uma bicicleta elétrica no Leblon - Reprodução/Instagram

Publicado 21/06/2021 08:03 | Atualizado 21/06/2021 08:47





"A gente nunca faria uma coisa desse tipo. Assim como a gente está lutando para brigar pela nossa inocência, que a gente não roubou uma bicicleta que é que foi o que aconteceu no momento passado, a gente também está dizendo a verdade agora. Se fosse uma bicicleta que a gente soubesse que foi roubada, a gente não compraria", disse o rapaz durante uma reportagem ao Fantástico, da TV Globo. LEIA MAIS: Juíza mantém prisão de homem que furtou bicicleta elétrica no Leblon "A gente nunca faria uma coisa desse tipo. Assim como a gente está lutando para brigar pela nossa inocência, que a gente não roubou uma bicicleta que é que foi o que aconteceu no momento passado, a gente também está dizendo a verdade agora. Se fosse uma bicicleta que a gente soubesse que foi roubada, a gente não compraria", disse o rapaz durante uma reportagem ao Fantástico, da TV Globo.

O DIA apurou que a bicicleta comprada pelo instrutor foi furtada às 17h30, do dia 18 de fevereiro, na rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, na Zona Sul. Matheus teria visto o anúncio por menos da metade do preço, em um site da internet. Ao Fantástico, ele disse que pediu ao vendedor a nota fiscal.



"Então, a gente acabava sempre cobrando a nota fiscal. Depois, ele disse: 'O cara ainda está viajando, eu não tenho contato com o primeiro dono ainda, ele está viajando, está viajando'. E esse foi o desfecho", explicou o jovem.

Matheus também disse que comprou a bicicleta por R$ 3.600, parcelada no cartão de crédito e realizou a compra, na rua, ao lado de um shopping da Zona Norte, no dia 1º de abril. Ele também não teria estranhado o fato da chave que destranca a bicicleta ser modificada e diferente da marca do veículo. A namorada de Matheus, Maria Elisa Sales Faes, ainda disse que não reparou na peça porque nunca tinha tido uma bicicleta elétrica.



"A gente pensou até que o dono pudesse ter perdido a original e ter feito alguma cópia", afirmou Matheus.

Segundo a polícia, a pessoa que vendeu a bicicleta para Matheus já foi identificada e, em seu depoimento, em nenhum momento disse que apresentou algum tipo de documento para Matheus. Ainda em depoimento, afirmou que avisou a Matheus desde o início que não possuía nota fiscal e, por isso, o preço estava abaixo do preço de mercado.

Já o casal afirmou que não abordou Matheus "em razão da cor da pele" do jovem e disse que teriam o mesmo comportamento caso se tratasse de uma pessoa branca.