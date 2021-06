Gerando Vidas atenderá por agendamento em pequenas turmas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Gerando Vidas atenderá por agendamento em pequenas turmasReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Marina Cardoso

Publicado 29/06/2021 07:20

O Rio de Janeiro amarga um cenário desesperador de desemprego. Em maio, o estado chegou a bater 1,6 milhão de pessoas desocupadas, de acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante de milhares de pessoas na procura de uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho, a Comunidade Católica Gerando Vidas promoverá um feirão de empregos. Mas, além disso, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) também está com oportunidades. No total, há mais de 3,4 mil vagas disponíveis.

O feirão de empregos da Comunidade abrange a maior parte dessas vagas, com 3 mil oportunidades para uma empresa de serviços. São postos de trabalho para todo o Estado do Rio.

O organizador da feira de empregos, Paulo Vasconcelos, afirmou que a divulgação das vagas será feita através de lotes diários. "Encaminharemos até 1 mil candidatos por semana para avaliação e seleção da equipe de RH da empresa contratante", afirmou ele.

Por isso, o processo ocorrerá em três semanas para a divulgação e encaminhamento dos candidatos que estejam no perfil mínimo solicitado pela empresa contratante. O atendimento inicial será feito através do portal www.trabalhobrasil.com.br . Lá, os candidatos devem se candidatar e quem estiver no perfil será direcionado para uma das ações presenciais, para checagem de documentação e exposição das vagas (horário de trabalho, salários, entre outras informações).

Entre as vagas disponíveis há oportunidades para telemarketing, assistente administrativo, recepcionista, técnico em logística, auxiliar de limpeza, auxiliar de acesso, operador de estoque, auxiliar de embalagem, auxiliar de atendimento, assistente de recebimento. A divulgação e inscrição já teve e o primeiro grupo de vagas será para atuar na Zona Oeste do Rio.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) captou mais de 400 vagas de emprego nesta semana. Há oportunidades do Ensino Fundamental até o Superior. Além disso, também há postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs).

No Fundamental, os candidatos podem encontrar postos de trabalho de padeiro, açougueiro, atendente de padaria, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, sushiman, peixeiro, auxiliar de peixaria, manipulador de alimentos, motofretista, operador de câmara fria, repositor, auxiliar de cozinha e frentista. Já no Superior, há vagas para farmacêutico.

