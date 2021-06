Prazo para retirar Pis/Pasep acaba nesta quarta-feira - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:27 | Atualizado 29/06/2021 16:52

Rio - O prazo para retirar o Pis/Pasep acaba nesta quarta-feira (30). Para quem trabalha no setor privado, a retirada do valor, que pode chegar até R$ 1.100 do abono salarial, pode ser feita na Caixa, enquanto servidor público saca o dinheiro no Banco do Brasil.

Procurada pelo Dia, o BB informou que até agora cerca de 140 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício. "O Banco do Brasil identificou 2,7 milhões de abonos Pasep para o exercício 2020/2021, o que totaliza R$ 2,628 bilhões. Desse total, cerca de 2,5 milhões de trabalhadores já realizaram o saque do benefício, com desembolsos que somaram R$ 2,5 bilhões", respondeu o banco.

Já a Caixa divulgou que até está terça 548.733 trabalhadores, o que equivale a R$ 316.730.773 não pagos, ainda não retiraram o benefício.

O abono equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo, a ser pago aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos previstos na lei. O valor vai variar conforme o tempo que a pessoa trabalhou. Caso a pessoa tenha trabalhado o ano todo, ela recebe a soma toda do salário. Agora, se o trabalhador ficou só um mês, por exemplo, ganha proporcional ao período trabalhado, 1/2 do salário mínimo. Para quem trabalha no setor privado, a retirada do valor pode ser feita na Caixa, enquanto servidor público saca o dinheiro no BB.

Caso não saquem o benefício no período, os trabalhadores terão nova oportunidade de saque a partir do próximo calendário do abono salarial. De acordo com a Resolução Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), fica assegurado ao trabalhador o direito ao abono salarial pelo prazo de cinco anos.

Direito ao saque

Para ter direito ao saque, é preciso estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base, ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração, além de ter os dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Na Caixa, para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode realizar consulta por meio do aplicativo CAIXA Trabalhador, pela central de atendimento ao trabalhador: 0800-726-0207, ou pelo site: https://www.caixa.gov.br/abonosalarial

Já no BB, o trabalhador deve entrar em contato pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).