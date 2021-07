Ícone "Atividades Extras" tem acesso livre na plataforma que está disponível no site da prefeitura - Reprodução

Ícone "Atividades Extras" tem acesso livre na plataforma que está disponível no site da prefeituraReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:14

Petrópolis - Tour virtual, acervo histórico, entrevistas sob a temática da consciência ambiental e empreendedorismo e a história da Estrada Real são apenas alguns dos pontos trabalhados nos vídeos educativos que foram colocados na plataforma Educa em Casa nessa semana.

Todo o material foi disponibilizado pelo Instituto Municipal de Cultura e tem como objetivo constituir mais um reforço nas atividades pedagógicas para os alunos da rede municipal. O ícone “Atividades Extras” tem acesso livre na plataforma que está disponível no site da prefeitura

Publicidade

“Essa é mais uma novidade na plataforma. Os vídeos educativos foram selecionados para que possam ser usados como material complementar nas aulas remotas. Vale a pena conferir os conteúdos que são disponibilizados no Educa em Casa. As escolas têm feito projetos e atividades diferenciadas que se destacam nesse período em que as aulas continuam remotas”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Entre os vídeos disponibilizados estão: Mapeamento digital do Museu casa do Colono; Maricota Bonecos Animados; Entendendo o figurino no cinema; Moda, Cultura e Sustentabilidade e Comida, Memória e história: descolonizando a nutrição.

Publicidade

“Como todas as plataformas, o Educa em Casa está sempre sendo atualizado e ganhando informações adicionais que podem ser usadas nas aulas da rede municipal, tanto para pesquisas como para incentivar os alunos a conhecerem um pouco mais sobre temas do cotidiano. Agradeço ao Instituto Municipal de Cultura por toda parceria”, disse a secretária de Educação, Marcia Palma.

A gerente do Centro de Cultura Raul de Leoni, Catarina Maul, salienta a importância do material estar disponível para os alunos da rede. “Ficamos muito felizes com a chance de ver o material produzido pela classe artística da cidade ser cedido para uso pelas escolas municipais, exercendo o papel a que se propuseram, chegar ao maior público possível. Esta parceria entre Cultura e Educação é essencial para o município”, afirmou Catarina que também é professora e produtora cultural.

Publicidade

Vale destacar que o Educa em Casa possui um espaço de login e senha para que os alunos, professores e equipes gestoras possam acessar os conteúdos exclusivos das escolas e, também, tópicos na página principal que podem ser acessados sem a necessidade de login. Além do ícone “Atividades Extras”, o Educa tem, ainda, destaques como: Praticas da rede, com experiências de sucesso praticadas nas escolas e Centros de Educação Infantil; Literatura Acessível; Biblioteca Virtual, Orientações aos pais, Videoaulas, Normatizações e Alimentação Escolar.