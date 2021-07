Unidade também já expediu 205 Carteiras de Trabalho e ajudou 66 pessoas a migrar para o sistema digital - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 13:27

Petrópolis - A Casa do Trabalhador realizou 735 atendimentos durante o mês de junho – média de 37 por dia. A unidade, que funciona no espaço que abrigava o antigo posto do Detran, no Terminal Centro, também encaminhou 216 currículos para 21 vagas de empregos em empresas parceiras no Balcão de Empregos.

As vagas abertas de serviço ficam disponíveis e os candidatos devem cadastrar os seus currículos no site www.petropolis.rj.gov.br. As empresas interessadas também podem oferecer oportunidades para recrutamento de mão-de-obra, anunciando na Casa do Trabalhador pelo telefone 2246-8942 ou pelo e-mail: [email protected] ,rj.gov.br.

“A Casa do Trabalhador já ajudou diversas pessoas a conquistar uma recolocação no mercado. O papel social da Casa do Trabalhador é muito importante e os petropolitanos devem utilizar o espaço caso estejam procurando por uma oportunidade de emprego, além dos demais serviços oferecidos, como expedição de Carteira de Trabalho”, destaca o prefeito interino Hingo Hammes

A unidade também expediu 205 Carteiras de Trabalho – média de 15 por dia - e ajudou a 66 pessoas a migrar para o sistema digital. O formato eletrônico está em funcionamento desde 2019, podendo substituir a versão impressa. Para acessar a Carteira Digital é preciso ter cadastro no sistema acesso.gov.br. O documento é disponibilizado pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e pode ser acessada pelo CPF do trabalhador.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, destaca o papel da Casa do Trabalhador e que em pouco tempo já se tornou referência para a população de Petrópolis.

“A Casa do Trabalhador reúne muitos serviços em único local, para facilitar a vida da população. Queremos intensificar a utilização do espaço com a oferta de cursos, palestras e oficinas para capacitar e orientar as pessoas sobre o mercado de trabalho”, disse.

O atendimento na Casa do Trabalhador oferece a emissão de carteira de trabalho (1ª e 2ª via), orientação ao trabalhador, instruções sobre elaboração de currículo, auxílio de cadastro no Balcão de Empregos da Prefeitura, entre outras indicações para o mercado de trabalho.

A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Quem busca tirar a 1ª via da Carteira de Trabalho deve comparecer ao local com a carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e o comprovante de residência com o CEP. Quem deseja a 2ª via do documento, além dos documentos citados, é pedido CTPS anterior ou o n° de série da mesma. Além disso, quem passa pela porta do local, tem acesso as vagas disponíveis no Balcão de Empregos no dia. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone 2246-8942.