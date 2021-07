AstraZeneca vencida: dose deve ser reaplicada, diz entidade - Reprodução

Por iG

Publicado 02/07/2021 20:19 | Atualizado 02/07/2021 20:21

Brasília - Na tarde desta sexta-feira (2) foi anunciado que c erca de 26 mil doses da vacina da AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em 1.532 municípios do Brasil. Apesar de não fazer mal, a vacina vencida não causa efeitos colaterais ou problemas à saúde, mas não oferece a proteção para a Covid-19, afirmou a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) ao Metrópoles.

"A administração de dose vencida não implica risco à saúde. No entanto, como não há certeza se pode haver prejuízo a eficácia, recomenda-se repetir a dose. Ainda não é possível afirmar se a dose adicional pode aumentar a possibilidade de eventos adversos", diz o pronunciamento da SBIm.



"As secretarias de Saúde e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) devem apurar o ocorrido e verificar se as doses de fato foram aplicadas após o período estipulado ou se houve alguma inconsistência de informação", concluiu.



O Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19 afirma que pessoas vacinadas com imunizantes vencidos devem receber uma nova dose pelo menos 28 dias depois da aplicação fora da validade.

