Brasil recebeu primeiro lote do imunizante Janssen/ Johnson&JohnsonMinistério da Saúde

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:24 | Atualizado 02/07/2021 19:30

Nesta sexta-feira, 2, o Ministério da Saúde informou vai começar a distribuição das 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19, doadas pelos Estados Unidos. A remessa chegou ao Brasil há uma semana e está, desde então, estocada no Centro de Logística da pasta. Agora, seguirão para estados e o Distrito Federal até domingo. As informações são do OUL.

Foram recebidos dois lotes pelo país: um no dia 25 de junho, com pouco mais de 2 milhões de imunizantes, e outro no dia 26, com outras 947 mil doses. Na quarta-feira, 30, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), havia cobrado o envio das doses aos estados.

No mesmo dia, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disse que havia recebido apenas a documentação referente a segunda remessa, e que esta estava liberada para distribuição, mas que faltavam documentos do restante. Mais tarde, o órgão informou que recebeu do ministério as informações faltantes e que, com isso, toda a quantidade recebida dos EUA poderia ser distribuída.

De acordo com a Agência, as vacinas doadas pelo governo norte-americano "foram desembaraçadas com prioridade" no mesmo dia em que chegaram ao país. O acordo feito com o Ministério da Saúde determinava que a pasta prestasse "as informações complementares necessárias previamente à distribuição das vacinas".

Junto às doses da Janssen, foram anunciadas outras 5 milhões aproximadamente. Com isso, até o domingo, 4, serão 8 milhões distribuídas, sendo 2,1 milhões da Pfizer e 2,8 milhões da AstraZeneca.

A previsão do ministério é que mais de 41 milhões de doses sejam distribuídas em julho. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por isso, será possível vacinar toda a população de 18 anos ou mais, com pelo menos uma dose, até setembro.