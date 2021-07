Lázaro Barbosa foi morto após 20 dias foragido - Divulgação

Por iG

Publicado 02/07/2021 18:58

Nesta sexta-feira, 2, o laudo de um exame genético realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que Lázaro Barbosa foi responsável pelo estupro de uma jovem no Setor Habitacional Sol Nascente, no dia do aniversário dela, em abril deste ano. Além disso, ele também foi confirmado como o autor da chacina que matou quatro pessoas da mesma família no Distrito Federal.



"Tivemos a confirmação de que Lázaro foi o autor também desse crime, assim como o da família Vidal, brutalmente assassinada no dia 9 de junho", disse a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam 2), em Ceilândia (DF), ao portal Metrópoles.

"Chegamos à conclusão através de provas objetivas. As impressões digitais de Lazáro foram encontradas no local através do Instituto de Identificação (II) e também através do material genético", continuou.

"Nós tínhamos o material genético dele no Instituto de Pesquisa e DNA Forense (IPDNA) por um crime que ele havia sido condenado em 2009 e confrontamos com o material encontrado na atual vítima. Com isso, foi possível confirmar com 100% de certeza que Lázaro Barbosa é o autor do estupro violento no Sol Nascente, em abril deste ano", acrescentou.

Lázaro Barbosa foi morto na manhã desta segunda-feira (28) após troca de tiros com policiais em Águas Lindas de Goiás. O criminoso era procurado havia 20 dias por uma equipe de quase 300 pessoas.