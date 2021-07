Eduardo Leite - Reprodução

Eduardo LeiteReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:32

Eduardo Leite (PSDB) ganhou um grande número de seguidores em seus perfis nas redes sociais após assumir, na última quinta-feira, dia primeiro, durante uma entrevista no programa Conversa com Bial, que é homossexual.

Segundo um levantamento feito pela consultoria Bites e publicado pela coluna Lauro Jardim, no jornal O Globo, o governador do Rio Grande do Sul ganhou 94.334 novos seguidores em seus perfis do Twitter, Facebook, Instagram e Youtube em pouco mais de 12 horas.

O governador publicou, em suas redes sociais, mensagens agradecendo todo o apoio que vêm recebendo após a revelação.

"As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos!", escreveu Leite.

