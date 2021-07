'Enfim divorciada', mulher coloca placa em carro após ficar mais de um ano tentando se separar - Reprodução

'Enfim divorciada', mulher coloca placa em carro após ficar mais de um ano tentando se separarReprodução

Por iG

Publicado 02/07/2021 16:50 | Atualizado 02/07/2021 16:51

São Paulo - A professora Daiana Francisca de Almeida Santos, de 37 anos, decidiu comemorar o fim do seu casamento colando uma placa em seu carro com a frase: "enfim, divorciada". Moradora de Luziânia, cidade próxima do Distrito Federal, Daiana tentava registrar o divórcio em cartório havia um ano.



“Me libertei. Fiz essa faixa para comemorar depois de tanto tempo, depois de ter passado por tanta coisa em relacionamento abusivo”, disse ao G1.

Daiana se casou em 2002, aos 18 anos, quando estava grávida do primeiro filho. Ela passou 12 anos morando com o ex-marido, entre idas e vindas de um relacionamento conturbado.

Ela diz ter sido traída, ameaçada e sofrido agressões físicas — mas não chegou a fazer nenhuma denúncia. Em 2014 ela decidiu se separar, mas o divórcio ainda não havia sido oficializado.

“Não sabia o que poderia significar o divórcio para mim. Meu ex-marido não fazia questão também de se divorciar, acho que para manter a sensação de domínio sobre mim”, disse.

Há um ano e meio, porém, ela decidiu ir atrás da certidão para se sentir livre de vez do relacionamento pois, segundo ela "quando você não assina o divórcio, você ainda acha que está presa a alguém”.

O processo levou tempo, muito por conta da dificuldade em pagar os honorários de um advogado. Após conseguir, ela decidiu fazer a comemoração anunciando a separação em seu carro, o que causou repercussão nas redes sociais.

“Algumas delas eram com críticas a mim, pela minha atitude. Então, eu mesma resolvi postar as fotos e contar minha história para falar do que sofri e mostrar porque tinha feito aquilo”, concluiu.