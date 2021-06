Acidente no Tour de France - Foto: Reprodução/Twitter

Acidente no Tour de FranceFoto: Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:06

Rio - O acidente provocado por uma mulher com um cartaz, derrubando mais de 20 competidores, no último sábado (26), durante a largada no Tour de France, foi presa e corre risco de receber multa no valor de 1.500 euros, cerca de R$ 8.875 reais, na cotação atual. Não identificada, a mulher pode ser indiciada por causar um acidente não intencional.

Conhecido como o circuito de ciclismo mais antigo do mundo, o Tour de France, atingiu a 108ª edição. Iniciada na cidade de Brest, a prova termina em Paris, com uma distância de 2.283 quilômetros. Nesta quarta-feira (30), em protesto pela segurança do torneio, os competidores pararam para fazer um minuto de silêncio.

Publicidade

De acordo com o The Recount, os competidores pedem por melhorarias no trajeto do circuito, para que não ocorra mais acidentes.