Luxemburgo - Luciano Belford

LuxemburgoLuciano Belford

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:53

Rio - Ex-lateral do Fluminense, Gabriel revelou que teve dificuldades em seu relacionamento com Vanderlei Luxemburgo ao longo da carreira. Em entrevista a Alê Oliveira no Youtube, o ex-jogador disse que o técnico o incomodou ao tirá-lo sem explicações durante suas passagens por Santos e Grêmio.

"Eu vivi um bom momento no Grêmio com o Renato Gaúcho até chegar o Vanderlei, aí acabou a graça. Aí, não teve graça nenhuma. Eu comecei titular com ele, meio ano. Tranquilo, mas clima zero de trabalho, não sei por quê. E eu até tinha vontade de trabalhar com ele, já tinha conversado. Ele me enchia o saco", disse o ex-lateral.

"Teve um jogo contra o Santos, que ele só reclamou comigo. Já era o fim da minha passagem, ele já não me relacionava fazia tempo e esse jogo decidiu me chamar para ficar no banco. Eu estava bem fisica e tecnicamente. O Neymar estava 'comendo a bola' aquele ano. No primeiro tempo, ele bagunçou com o lateral titular, aí o Luxemburgo me chamou e pediu para encostar no Neymar. Aí, eu combinei com o zagueiro para ele encostar, que eu ia subir. (...) Aí, larguei o Neymar, eu estava bem no ataque, não perdi bola nenhuma, mas o Luxemburgo só gritava comigo. Eu virei para ele e falei: 'Não vai deixar eu jogar?'. Aí, acabou a relação. Nem falamos mais", completou.

"O que eu fiquei p*** na época do Grêmio é que ele deu uma declaração dizendo que fora de campo eu estava faltando com responsabilidade. E nessa época eu não estava porque eu estava voando dentro de campo. E eu treinava mais. Chegava no dia do jogo, no vestiário e ele me cortava", finalizou o ex-jogador.