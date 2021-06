Destaque do Vasco no início da temporada, Andrey ganha um nova chance na Série B - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:28 | Atualizado 30/06/2021 15:31

Enquanto não acerta a renovação com Andrey, o Vasco corre o risco de perdê-lo de graça no fim do ano. Como o jovem volante tem contrato com o Cruzmaltino apenas até o fim de dezembro, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube faltando seis meses para o fim do vínculo atual.

Apesar da situação desconfortável, a diretoria do Vasco adota cautela na negociação. Quando estava em bom momento nesta temporada, Andrey recebeu sondagens de clubes do exterior e do Santos. O clube tem consciência da concorrência.



Andrey vive uma relação de amor e ódio com o torcedor. Na Colina desde os seis anos de idade, ele tem uma forte ligação com o clube, mas a falta de respaldo da diretoria no penúltimo ano de contrato, quando não se negociou a renovação, pode custar a derrota na negociação.



"Apostamos no potencial, mas sabíamos que correríamos esse risco. Trata-se de um jogador incontestável e com pouco tempo de contrato. Cabe a nós resolver da melhor forma a renovação de contrato dele", destacou o diretor de futebol, Alexandre Pássaro em maio.



Andrey agora não vive bom momento e recentemente ficou no banco contra Brasil de Pelotas e CRB, jogando poucos minutos no fim, e não entrou contra o Avaí. Mas voltou a ser titular contra Cruzeiro e Brusque.