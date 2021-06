Vanderlei - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 30/06/2021 08:00

Goiânia - No rastro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco, sexto colocado, com dez pontos, ainda busca a afirmação na competição. Depois da suada vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, domingo, em São Januário, o Cruzmaltino visita o Goiás, nesta quarta-feira, às 19h, no Serrinha, com o desafio de espantar de vez a desconfiança do torcedor. A volta de Vanderlei, recuperado do quadro de covid-19, não será a única novidade em Goiânia.

Zeca e Riquelme foram liberados pelo departamento médico devido ao falecimento de dois familiares. Com isso, MT será improvisado na lateral esquerda. A mudança abriu uma brecha para a volta de Martín Sarrafiore. Ao lado de Marquinhos Gabriel e Morato, o apoiador argentino terá a missão de municiar Germán Cano.

Com nove gols sofridos em sete rodadas, o Vasco tem a terceira defesa mais vazada da Série. A volta do capitão Leandro Castan trouxe mais estabilidade ao setor, mas não resolveu todos os problemas de marcação. Na vitória sobre o Brusque, Marcelo Cabo se 'esgoelou' à beira do gramado para cobrar o obediência tática a Andrey e Galarza, dupla de volantes que iniciou o jogo de domingo. O buraco no meio de campo sobrecarregou a defesa, sem necessidade, na avaliação do treinador. No entanto, a dupla terá uma nova chance contra o Goiás.

Experiente, Vanderlei, em comparação a Lucão, é considerado um reforço importante na questão da orientação para os jogadores da defesa e do meio de campo. Portanto, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e MT; Andrey, Galarza, Sarrafiore e Marquinhos Gabriel; Morato e Cano.