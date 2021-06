Sarrafiore ganha uma nova chance no meio de campo e terá a missão de municiar Cano - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 20:24

Goiânia - Com a escalação confirmada contra o Goiás, Martín Sarrafiore não será a única novidade do Vasco para o duelo no Serrinha, nesta quarta-feira, às 19h, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na cola do G-4, com o Cruzmaltino, em sexto lugar, com dez pontos, o técnico Marcelo Cabo não contará com os dois principais laterais-esquerdos e improvisará MT na posição que ele já desempenhou no início do Carioca.

A mudança abriu uma brecha no meio de campo, preenchida pelo apoiador argentino, que dividirá com Marquinhos Gabriel e Morato a missão de municiar Germán Cano. O treino realizado na tarde desta terça-feira no CT do Dragão, de propriedade do Atlético-GO, desfez mais algumas dúvidas. Afastado da rodada do fim de semana após ser flagrado num evento com aglomeração, Michel foi relacionado, mas fica como opção no banco de reservas. Recuperado do quadro de covid-19, Vanderlei volta no lugar de Lucão.

Andrey e Galarza, titulares na vitória sobre o Brusque, foram mantidos no meio de campo, que contará com uma nova formação. "Fiquei muito feliz por ter voltado a jogar e mais ainda pela vitória da nossa equipe. O Brasileiro é um campeonato muito difícil e por isso se torna sempre importante somar pontos. Os três pontos vieram numa boa hora, trouxe ainda mais confiança para a nossa equipe", disse Sarrafiore.

Zeca e Riquelme perderam dois familiares no fim de semana e foram liberados pela diretoria. Os dois laterais estarão à disposição para enfrentar o Confiança, sábado, às 16h30, em São Januário. O Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e MT; Andrey, Galarza, Sarrafiore e Marquinhos Gabriel; Morato e Germán Cano.