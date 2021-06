Pedro Zandonaide em ação no do Torneio Internacional no Rio, realizado no Novo Rio Country Club - Divulgação/Gustavo Werneck

Publicado 30/06/2021 09:27

Presente na conquista do Campeonato Carioca de 1977 pelo Vasco sobre o Flamengo, encerrando jejum de sete anos sem o título estadual, Pedro Zandonaide trocou os gramados pelas quadras. Participante de vários torneios de tênis na categoria seniors, o ex-meia, de 64 anos, é um dos favoritos na disputa do Torneio Internacional no Rio de Janeiro, realizado no Novo Rio Country Club, no Recreio dos Bandeirantes, e já venceu a primeira partida.



Zandonaide marcou um duplo 6/1 sobre o catarinense Paulo Muller na primeira rodada da categoria 60 anos e enfrenta, nesta quarta-feira, a partir das 10h30, Pedro Cartolano. Ele é o terceiro favorito e busca o primeiro título no circuito mundial da Federação Internacional de Tênis tendo no currículo uma final em Goiânia.



"Foi uma estreia boa, tenho treinado, deu pra jogar legal. Tenho pedreira por aí no torneio, sou o terceiro favorito, os cabeças de chave acima são fortes, mas como diz o ditado, jogo é jogado, lambari é pescado. Vamos buscar chegar nas finais", disse Zandonaide.



Empresário dono de uma rede de lojas de materiais de construção, Zandonaide é natural de Uberaba (MG) e foi um dos cobradores de pênalti na decisão do título de 1977 contra o Flamengo, após entrar no segundo tempo.



"Após a minha época e o período que o Vasco da Gama ganhou a Libertadores da América, o time deu uma queda muito grande. Não tenho nem acompanhado muito sabe... A parte administrativa hoje não está dando certo e os caras ficam na mesma tecla sempre. O Vasco precisa renovar, precisa ter jovens, estrutura de fazer atletas igual ao Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo. Tem todas as condições pra isso, mas não faz. Hoje tá difícil de ver o Vasco. A Série B está ficando cada vez com times difíceis. O que eu via na minha época pro que eu vejo hoje, me desinteressou um pouco por acompanhar", admitiu.