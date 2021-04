Andrey Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - Sem perder há 11 jogos, o Vasco vem colecionando bons resultados nesse início de temporada. A chegada do técnico Marcelo Cabo deu um ânimo para o elenco cruzmaltino, que conta com o volante Andrey como peça fundamental do time. Em entrevista exclusiva ao iG Esporte, o destaque da equipe carioca projetou a temporada de 2021 da equipe.



Desde 2011 no Vasco, Andrey já atravessou bons e maus momentos no clube. O seu tempo de casa e posicionamento em situações o tornaram uma das lideranças do grupo, sendo uma referência dentro e fora de campo. O volante falou sobre esse papel no time e como isso o vem ajudando.

"Acredito que estou amadurecendo a cada dia que passa. Fico muito feliz por estar vivendo esse grande momento e muito disso é fruto da confiança que o Marcelo Cabo tem no meu trabalho. Eu falei pra mim mesmo que queria que 2021 fosse um ano diferente. Nem que eu ficasse depois dos treinos ou que chegasse antes para malhar", disse Andrey.



"A minha relação com o grupo é ótima. Apesar de ser novo ainda, sou um dos que está há mais tempo na equipe. Busco sempre aconselhar os jovens da base que estão subindo e também escutar os que os mais experientes têm a dizer. Acredito que essa mescla é importante para sempre estarmos evoluindo".

Marcelo Cabo



A cria da base vascaína enalteceu o trabalho do técnico Marcelo Cabo a frente do clube. O comandante chegou no início de março e, segundo Andrey, a sua boa relação com Cabo o fez melhorar ainda mais.



"É a melhor possível. Quando ele chegou fez questão de falar comigo e dizer que acredita muito no meu futebol. Então isso me deu mais confiança ainda de querer fazer o melhor a cada dia", destacou o volante.



Vai renovar?



Andrey tem contrato até o fim do ano com o Vasco. Recentemente, o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, manifestou o interesse de renovar com o atleta de 23 anos, que foi sondado pelo Santos. Contudo, as conversas para estender o vínculo ainda estão no início. O volante falou sobre o desejo de permanecer no clube.



"Meu foco no momento é totalmente no Vasco e quero cada vez mais representar essa camisa da melhor maneira. Foi aqui onde aprendi tudo que sei hoje. Acredito que a conversa do meu empresário com o clube acontecerá no momento certo".



"Não chegou nada a mim sobre esse interesse do Santos. Meu foco está totalmente em representar o Vasco dentro de campo. Deixo essas questões para o meu staff que cuida da minha carreira", completou.

Série B e projeção para 2021



Andrey projetou a temporada do Vasco. Segundo o volante, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro é a prioridade do time, seguindo do avanço de fases na Copa do Brasil.



"O nosso objetivo principal na temporada é recolocar o Vasco na Série A. Vai ser uma temporada bem difícil, mas acredito que a equipe está se encaixando aos poucos com o Marcelo Cabo e vamos fazer uma grande temporada. É lógico que vamos lutar até o fim pela Copa do Brasil, pois é uma competição muito valorizada e que o clube quer conquistar novamente", encerrou.

