Júlio BaptistaFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 15:38

Rio - O ex-jogador, Júlio Baptista, de 39 anos, será o novo técnico do Real Valladolid, clube espanhol presidido por Ronaldo Fenômeno, que chegou a cogitar a troca há meses. Júlio vai assumir a vaga do também ex-atleta, Javier Baraja, que apesar de ter visto mudanças na estrutura do clube, acabou perdendo a oportunidade de continuar na comissão técnica. A informação é do site "UOL".

Fran Martinez, chefe da gestão desportiva do Promesas, expressou a vontade de continuar com Baraja no comando técnico, mas não foi suficiente para evitar o pedido de demissão do próprio que saiu antes da pré-temporada.

Júlio estava nas categorias de base do clube espanhol, e há pouco tempo, fez parte da Divisão de Honra do Promesas, e durante meses, desejou obter o cargo técnico. Para o lugar do ex-jogador na base, Borja Fernández, estava na comissão técnica de Baraja e agora assume o time juvenil espanhol.