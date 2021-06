Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, durante a partida entre Barcelona e Juventus - AFP

Publicado 21/06/2021 11:40

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, trouxe aos torcedores do Barcelona a esperança do clube de voltar a brilhar. Apesar da situação financeira, o mandatário busca soluções para fazer que o clube catalão volte a ser competitivo, uma das exigências de Lionel Messi para renovar seu vínculo com a equipe.

E segundo informações do jornal espanhol "As", Laporta deseja juntar o argentino e Cristiano Ronaldo no mesmo clube. O mandatário e seus homens de confiança já começaram a planejar um projeto para que o acordo se torne possível.

Ainda que o Barcelona não tenha manifestado seu interesse formalmente à Juventus, clube de CR7, o plano de Laporta seria oferecer dois jogadores ao clube italiano. Antoine Griezmann, Sergi Roberto e o do brasileiro Philippe Coutinho teriam sido mencionados.

No entanto, não se sabe se Cristiano Ronaldo aceitaria a proposta, devido seus anos no Real Madrid, clube com maior rivalidade com o Barcelona. O atacante português tem mais um ano de contrato na Itália, mas não vive um bom momento no país.