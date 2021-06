Fotos: musa brasileira tatua Messi perto da virilha e detona CR7: 'É o Túlio melhorado'

A modelo brasileira Suzy Cortez é muito conhecida na Argentina e também Espanha, muito em virtude de seu fanatismo por Lionel Messi e o Barcelona.



Para demonstrar ainda mais esse carinho, ela prepara uma nova homenagem ao craque. A ex-miss bumbum, que recentemente viajou para o Rio de Janeiro para entregar um presente inusitado ao atacante (uma água que tomou banho), já tem uma tatuagem do rosto de Messi próximo à virilha e desta vez pretende copiar um desenho que o jogador tem na perna.

"Já tenho o rosto do Messi tatuado debaixo do abdômen, que fiz quando ele ganhou pela sexta vez como melhor jogador do mundo, e pretendo fazer as tatuagens iguais as que ele tem na perna esquerda", revela ela, explicando a sua paixão. "Minha história com a cidade de Barcelona começou quando fui fazer intercâmbio e acabei ficando seis anos morando. Foi aí lá que começou todo o meu amor pelo time do Barcelona e o Messi", afirma ela.

A modelo, aliás, já se envolveu em muitas polêmicas por conta do atacante, inclusive com a esposa do jogador, por ter supostamente enviado ao argentino fotos atrevidas, em 2016. "Até hoje me perguntam sobre essa polêmica e eu não sei o que aconteceu, na verdade. Penso que foi por ciúmes que ela (esposa de Messi) me bloqueou e entrou no perfil dele e me bloqueou também. Faz uns dois anos que ele me desbloqueou. Mas, nunca enviei nudes nenhum. Admiro Messi como jogador, mas não faz meu tipo para namorar", diz.

Como boa fã do argentino, Suzy também não foge da polêmica comparação de Messi com Cristiano Ronaldo e também Neymar. Questionada sobre o tema, ela alfinetou o brasileiro e atacou o português.

"Acho ridícula essa comparação. Neymar é um ótimo jogador, mas nunca chegará no nível que o Messi chegou. Acredito que ele não vai ganhar o prêmio de melhor do mundo e vamos ficar mesmo com o prêmio do Kaká, em 2007, como sendo o último brasileiro que ganhou. Já Cristiano Ronaldo é só um Túlio Maravilha melhorado. Messi só pode ser comprado com Pelé e Cruijff, meu outro ídolo do Barcelona", diz.

Crítica assídua do ex-presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, também desafeto de Messi, a modelo chegou a ameaçar trocar de time caso o argentino deixasse o Barça, porém, agora acredita que o ídolo ficará na Espanha.

"Só de pensar no Bartomeu já fico nervosa. Devido à pandemia, não consegui viajar para Barcelona para fazer um protesto contra ele no Camp Nou. Se o Messi fosse para o Manchester City iria ficar feliz também, pois também sou torcedora do time inglês. Agora fiquei sabendo que ele pode ir para o Inter Miami, mas tenho certeza que ele vai renovar com o Barcelona com a chegada do Aguero", diz ela, que nunca encontrou o argentino pessoalmente e que não sabe qual seria a sua reação se isso ocorresse.

"Várias vezes quase aconteceu nosso encontro. A última vez foi em um restaurante, em Barcelona. Quando cheguei ele tinha acabado de ir embora. Não sei o que faria se o encontrasse. Só na hora mesmo para saber minha reação. Mas, com certeza faria muitas perguntas sobre a vida dele durante esse tempo todo no Barcelona", conclui.

