Drone invadiu partida entre Vasco e CRBReprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 17:14 | Atualizado 19/06/2021 17:18

PROTESTO! Principal Organizada do Vasco colocou um Drone para sobrevoar São Januário durante a partida.



"O Vasco vale mais que suas vidas, Joguem por elas." pic.twitter.com/Y8Ge0dVt4a — Futzola (@FutzolaOficial) June 19, 2021

Rio - Um drone surpreendeu os jogadores durante o primeiro tempo da partida entre Vasco e CRB, na tarde deste sábado, em São Januário, pela Série B do Brasileirão. A aeronave carregava uma bandeira com a mensagem "o Vasco vale mais do que suas vidas. Joguem por elas."