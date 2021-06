Filha de Cristiano Ronaldo encanta a mãe e internautas ao cantar Frozen na Web - Reprodução Instagram

Filha de Cristiano Ronaldo encanta a mãe e internautas ao cantar Frozen na WebReprodução Instagram

Por iG

Publicado 26/06/2021 11:03

fotogaleria Portugal - Enquanto Cristiano Ronaldo se prepara, junto a seleção portuguesa, para enfrentar a Bélgica, pelas oitavas de final da Eurocopa, sua esposa, a modelo Georgina Rodríguez, segue muito ativa nas redes sociais.

Na sexta-feira, a hispano-argentina compartilhou um vídeo da sua filha com o jogador, Alana Martina, cantando a plenos pulmões o sucesso do filme Frozen. Além do vídeo, onde a modelo encoraja a menina enquanto tenta segurar a risada, ela escreveu: "Noites de concerto e ilusão".

Em poucas horas, o vídeo acumula mais de 5 milhões de visualizações e milhares de comentários. Na última quarta-feira, Georgina também publicou em seu perfil do Instagram uma seleção de instantâneos pertencentes à viagem que fez a Budapeste para assistir Portugal e França, sendo disputado no Estádio Ferenc Puskás. A jovem reservou um jato particular, no qual viajou acompanhada do filho mais velho de Cristiano e de vários amigos.