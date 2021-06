Casa do Morro da Serrinha vai abrigar polo cultural do Império Serrano - Foto: Divulgação

Casa do Morro da Serrinha vai abrigar polo cultural do Império SerranoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 10:47

Rio - Berço do Império Serrano, o Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte, irá receber um grande polo de cultura, esporte e lazer. Em parceria com a ONG Central Única de Produções, o departamento comunitário da agremiação pretende promover no local projetos para crianças, jovens e adultos.

Responsável pelo setor, Josimar Viana fala da importância do lado social da agremiação. "O Império precisa voltar a ajudar a comunidade. Precisamos trazer novas aspirações para essas pessoas, levando o esporte e a cultura para todos, sem qualquer tipo de exceção. A nossa escola nasceu na Serrinha e é lá que a gente, mais do que nunca, precisa estar presente", diz Josimar.

O espaço, situado na Rua Mestre Darcy do Jongo, 162, passará por reformas. Toda área interna e externa será pintada nas cores do Império Serrano, com o muro do espaço grafitado com referências à escola de samba. O projeto tem o apoio do presidente Sandro Avelar, da rainha da escola, Quitéria Chagas, e do deputado estadual Dionísio Lins (Progressistas), sócio benemérito da Verde e Branco.