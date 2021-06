Mestre Mug comandou a bateria da Vila Isabel por 30 anos - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 23:53

Rio - A missa de sétimo dia pelo falecimento de Amadeu Amaral, o Mug, ex-mestre de bateria da Unidos de Vila Isabel, será celebrada nesta quinta-feira (24), às 20h, na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel.

O sambista faleceu aos 70 anos, no último dia 18, em decorrência de uma infecção generalizada. Ele estava internado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, desde o dia 12 de março para tratar uma hérnia de disco. Em 2020 chegou a ficar internado com covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. O corpo de Mug foi enterrado no último sábado (19), no Cemitério do Catumbi.

Considerado um dos maiores nomes da Azul e Branco de todos os tempos, ele comandou a bateria da escola entre 1979 e 2009, tendo sido campeão do Grupo Especial em 1988 e 2006. Atualmente ocupava o posto de presidente de honra da bateria.