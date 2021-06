Filha de Carla Perez e Xanddy se declara para rapper - Reprodução Internet

Filha de Carla Perez e Xanddy se declara para rapper Reprodução Internet

Por iG

Publicado 26/06/2021 09:01

A jovem de 19 anos fez uma postagem romântica em seu perfil oficial do Instagram em homenagem ao namorado. "Meu coração em forma humana", escreveu Camilly ao publicar um vídeo ao lado de Red Rum. O rapper prontamente respondeu. "Você é a melhor, eu te amo muito, minha rainha", comentou.

Os fãs de Camilly Victória aprovaram a publicação. "Lindos", comentou uma seguidora. "Que namorado lindo", observou outra.

A filha do vocalista do grupo Harmonia do Samba lançou sua carreira musical em dezembro de 2020. No início de junho deste ano, Camilly se formou em produção musical em uma universidade nos Estados Unidos