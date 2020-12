Carla Perez e Xanddy reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 14:58

Rio - Xanddy mostrou um momento de 'riqueza' da esposa, Carla Perez no Instagram, na noite de segunda-feira. A ex-dançarina estava com uma sacola de um produto de grife Louis Vuitton e o cantor não ficou quieto.

"Presente do ano inteiro", disse ele, mostrando a embalagem do item. Carla, então, rebateu: "Conversa fiada. Cada data na sua época certa!", respondeu Carla. "Não me chame [para ir ao shopping] nunca mais na vida", brincou ele.