Camilly Victória e o namorado Reprodução de vídeo

Por O Dia

Filha de peixe... Camilly Victória, filha mias velha do casal Carla Perez e Xanddy, está iniciando sua carreira como cantora. A jovem de 18 anos de idade divulgou sua primeira música nesta quarta-feira. Canta em inglês, "On The Low", já ganhou clipe.

Xanddy e Carla Perez Reprodução / Instagram



Postado no YouTube, o vídeo é protagonizado pela jovem e seu namorado, o rapper norte-americano Red Rum, que também participa da canção. Juntos, os dois aparecem em cenas para lá de românticas. No Instagram, Camilly declarou: "Estou tão feliz, espero que vocês gostem", escreveu. Veja:

