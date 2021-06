Elenco do musical 'Luis Miguel - Señor Bolero' - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 23:58 | Atualizado 25/06/2021 23:59

Rio - As famosas canções românticas do mexicano Luis Miguel são o grande destaque do musical 'Luis Miguel - Señor Bolero', que terá sessão neste sábado (26), às 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea (Rua Marquês de São Vicente, 52).

Apresentado por Sidnei Domingues, o espetáculo tem no elenco Pedro Calheiros, além dos bailarinos Priscila Mendes e Josuel Shimieds, da companhia Jaime Arôxa. Clássicos como 'La Barca' e 'El Dia Que Me Quieras' estão no repertório.

Os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2274-7246 e 96419-4720.

Respeitando as normas sanitárias da Prefeitura do Rio, o Teatro Vanucci funcionará com 40% dos lugares na plateia. 'Luis Miguel - Señor Bolero' também terá sessões nos dias 3, 10 e 17 de julho.