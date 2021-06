Datena se estressa, ao vivo, no "Brasil Urgente" - Reprodução/Band

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:05 | Atualizado 25/06/2021 19:31

Durante a transmissão do "Brasil Urgente" desta sexta-feira, Datena perdeu a paciência com o advogado Ilvan Barbosa, que defende o fazendeiro detido após dar proteção a Lázaro Barbosa.

Na transmissão ao vivo, o jornalista cortou a entrevista de Eric Mota depois que o advogado entrou em contradição com algumas informações dadas por ele mesmo. No momento em que Ilvan que Lázaro não estava na fazenda de seu cliente, Datena não aguentou.

"Mas por que que ele disse? O advogado disse agora há pouco... O advogado disse que podia podia ser Lázaro invadindo o terreno. Insiste na pergunta que ele falou que podia ser Lázaro invadindo o terreno. Pergunta pro cara porque ele falou que podia ser Lázaro invadindo o terreno", pediu Datena a Eric.

"O advogado falou isso, falou assim, está gravado aqui. Se ele quiser ouvir põe o fone nele que a gente põe a gravação aqui. Pega a gravação do cara falando sobre o Lázaro, na hora que ele estava entrando ali. Que história mal contada, essa história não dá pra engolir. Não tem como esse cara me ouvir não? Eu gostaria de falar com ele. É brincadeira! Ele está brincando com você aí", disse Datena.