Viúvo de Paulo Gustavo deixa internautas encantados ao postar foto ao lado dos filhosReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 08:30 | Atualizado 26/06/2021 08:32

Rio - O dermatologista Thales Bretas deixou os internautas encantados na noite desta sexta-feira. No Instagram, o viúvo do humorista Paulo Gustavo compartilhou uma foto na praia ao lado dos filhos, Romeu e Gael, que estão com um ano e 10 meses.



Nos comentários o clique fez sucesso entre os seguidores. "Amores lindos", disse uma internauta. "Lindeza", escreveu outra. "Anjinhos amados", afirmou mais um. "Amor maior do mundo", comentou uma fã.