Pabllo Vittar vai às lágrimas ao revisitar o passado no 'Caldeirão do Huck'Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 10:00

Rio - Pabllo Vittar não vai conseguir segurar as lágrimas ao participar do quadro "Visitando o Passado", do "Caldeirão do Huck", neste sábado. Às vésperas do Dia do Orgulho LGBTQIA+, a cantora vai chegar ao palco da atração sem seu tradicional figurino de show e vai conversar com Luciano sobre a sua infância e adolescência em Santa Izabel do Pará.