Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 20:29

Rio - Nos últimos dois anos, o técnico Vanderlei Luxemburgo somou duas curtas passagens pelo Vasco da Gama. Na primeira, na reta final do Brasileirão de 2019, conseguiu fazer o time escapar do rebaixamento, mas na última temporada, quando voltou para fazer o mesmo, não teve sucesso. O meia Marcos Júnior falou sobre o retorno do comandante e a expectativa criada por novas chances.

"Eu atuei menos do que queria até porque a gente quer jogar todos os jogos. Com a chegada dele, até esperava jogar mais, mas foi a opção dele e o que ele achava melhor para o Vasco. Então não tenho o que questionar ou reclamar. Apenas trabalhei, busquei meu espaço, infelizmente não pude ajudar como eu queria até porque eu não era opção dele", disse o atleta, ao 'Ge.com', antes de emendar:

"Fiquei de cabeça tranquila, mas fiquei muito triste pelo simples fato de ter ajudado bastante na passagem dele de 2019 e não ter tido tantas chances no retorno dele no ano passado, mas faz parte do futebol. Então a gente tem que ter cabeça boa e tranquila porque lá na frente a gente pode se encontrar e tem que estar pronto para ajudar novamente", finalizou o meio-campista do Vasco.