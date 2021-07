Lázaro Barbosa é enterrado em cerimônia restrita e sob comoção de familiares - Reprodução

Por iG

Publicado 02/07/2021 15:34 | Atualizado 02/07/2021 15:39

Brasília - O corpo de Lázaro Barbosa foi entregue por uma funerária em um cemitério em Goiás, no Entorno, para ser sepultado pela família na tarde da última quinta-feira (1). A cerimônia foi restrita e, por medidas de segurança, o local não foi divulgado. As informações são do portal Metrópoles.



Lázaro foi morto na manhã desta segunda-feira (28) após troca de tiros com policiais. O homem era procurado havia 20 dias por uma equipe com quase 300 pessoas , após cometer uma chacina em Ceilândia (DF) e outros crimes.

O carro da funerária chegou ao local do enterro escoltado por uma viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). De acordo com o jornal, apenas nove pessoas participaram da cerimônia, que durou cerca de 30 minutos, devido às restrições da Covid-19.

Quando o corpo chegou, foi possível ouvir a comoção e choro dos familiares, informou o Metrópoles . A pedido da família, a reportagem acompanhou o velório de longe.

A viúva de Lázaro , uma tia e outros parentes estavam presentes. A representante funerária Bom Samaritano, Lívia Nunes, disse que foi tudo acordado com o advogado da família, Wesley Lacerda, e o diretor da empresa, Everton Sacci. "A funerária de Brasília esteve no IML em Goiás, fez a remoção do corpo, levou para a clínica, preparou o corpo e trouxe ao cemitério para a realização do velório", detalhou.



"A esposa estava muito emocionada. Um momento difícil e de muita tristeza. O primeiro contato que tivemos com a família foi hoje. Eles agradeceram e disseram que Deus cuidou de tudo até o último momento", concluiu.