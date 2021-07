São Bernardo do Campo: 21 pessoas assinam recusa de vacina da vacina - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 02/07/2021 20:55 | Atualizado 02/07/2021 20:57

São Paulo - A prefeitura de São Bernardo informou que, até o final da tarde de hoje (2), 21 pessoas tinham assinado o termo de recusa da vacina contra a covid-19 nos postos de vacinação e foram automaticamente para o fim da fila da campanha de imunização, sendo 20 no primeiro dia de vigência da medida (1º) e uma nesta sexta-feira.

O município da Grande São Paulo passou a colocar no fim da fila da vacinação contra a covid-19 as pessoas que vão aos postos mas se recusam a tomar o imunizante em razão da fabricante da dose. O novo protocolo começou a valer a partir de ontem. Segundo a prefeitura, somente nesta semana, pelo menos 300 pessoas recusaram a se vacinar no momento da aplicação da dose quando tomaram ciência da marca do imunizante.

A pessoa que desistir de se vacinar em razão da marca do imunizante terá que aguardar o final do processo de imunização de toda a população adulta da cidade para ter acesso novamente à dose da vacina.

Para aplicar a medida, a prefeitura está disponibilizando nos postos de vacinação um termo de “recusa e responsabilidade”, que deverá ser assinado pelas pessoas que se negarem a receber a dose da vacina.

O documento fica anexado ao prontuário do paciente da rede municipal de saúde, informando que a cidade ofertou a vacina dentro do calendário e no prazo estipulado pelos planos Nacional e Estadual de Imunizações e que a pessoa se recusou a tomar a dose.

Caso a pessoa se recuse também a assinar o termo de responsabilidade, um outro documento será emitido, com a assinatura de duas testemunhas, e será anexado à ficha do paciente no cadastro da prefeitura.