Ex-presidente LulaReprodução

Publicado 02/07/2021 18:34 | Atualizado 02/07/2021 18:35

Brasília - O ex-presidente Lula (PT) minimizou as críticas que vem recebendo de Ciro Gomes (PDT); “Ele tem que citar meu nome. Paciência”, diz.



“Já falei várias vezes: não vou responder o Ciro, não vou brigar com o Ciro. É normal. Se eu tivesse 2% e ele tivesse 30%, ele nem citaria o meu nome. Agora, como eu tenho 30% e ele 2%, ele tem que citar meu nome. Paciência. Mas é assim mesmo na política. Não vou ficar com raiva dele por conta disso”, afirma Lula em entrevista ao Grupo Liberal.

Ex-ministro no governo Lula, Ciro vem mirando suas críticas ao petista, com quem rompeu apos divergências politicas.

Ainda nesta sexta (2), o pedetista declarou que acredita que irá disputar o segundo turno das eleições presidenciais em 2022 contra Lula:

"Há muito tempo acho que o Bolsonaro não estará no 2º turno. Não sei sequer se estará na eleição. Sairá da cabeça da nação brasileira essa espada que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT só para se livrar do mal maior, mais emergente, mais doido, que é a tragédia do Bolsonaro", afirmou.