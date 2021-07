Bruna Marquezine e Enzo Celulari - Reprodução

Bruna Marquezine e Enzo CelulariReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:19 | Atualizado 01/07/2021 11:32

Rio - A internet está em polvorosa nesta quinta-feira com o possível término do namoro de Bruna Marquezine e Enzo Celulari. Muitos fãs, inclusive, já voltaram a "shippar" a atriz com seu ex-namorado, o jogador de futebol Neymar, com quem Bruna viveu um relacionamento complicadíssimo e cheio de idas e vindas entre 2012 e 2018.

fotogaleria

Publicidade

Na época, o casal era conhecido como "Brumar" e a hashtag "Brumar" já está entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta quinta. "Sou 100% #Brumar", comentou uma pessoa. "Brumar é o único casal que ninguém consegue superar", disse outra internauta. "Vamos lá, Ney, manda um 'oi sumida', 'saudade do que a gente já viveu'. Já sabemos que você só será feliz com ela", disse outra pessoa.

Os boatos de que Bruna e Enzo teriam terminado o namoro começaram a circular no Dia dos Namorados, uma vez que os dois não postaram nenhuma foto juntos e também não fizeram nenhuma homenagem nas redes sociais. O casal assumiu o romance no dia 13 de abril deste ano, mas já estava junto há mais tempo. Bruna e Enzo também não têm mais curtido as fotos um do outro.

Publicidade