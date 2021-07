Paolla Oliveira em diferentes momentos e na pele de Vivi (D) - Reprodução

Paolla Oliveira em diferentes momentos e na pele de Vivi (D)Reprodução

Publicado 01/07/2021 10:51 | Atualizado 01/07/2021 10:59

Rio - Paolla Oliveira relembrou o início de sua carreira e contou que foi rejeitada muitas vezes nos testes por conta dos padrões estéticos. "Eu tomava muito não por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha 'o perfil', não me encaixava no que elas buscavam", disse a atriz ao ser questionada no programa "Não Mi Corta", de Michele Muniz, no YouTube.

"Tomei não porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheia de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas. Fui aprendendo a me adaptar e entender se era eu que não me encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me ver naquele lugar, e isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil", afirmou.

A atriz, que está prestes a completar 40 anos, também comentou sobre emagrecimento. "As pessoas me perguntam muito isso, se estou triste que vou fazer 40 anos... não, eu estou muito feliz porque acho que hoje o meu corpo condiz mais com a minha cabeça. Agora, eu me sinto mais presente, é como se eu tivesse equilibrado a minha mente com meu corpo", garante.

Paolla também falou sobre desavenças nos bastidores de trabalho. "Já tive desavenças naquele tom de 'você faz o seu que eu faço o meu'. Não me lembro direito se era briga, o que era. Isso faz parte, e também usar um pouco da energia deste tipo de momento para transformar nas cenas".