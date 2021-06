Nesta segunda (28), as buscas começaram por volta das 7h, com jet skis, quadrículos, mergulhadores e drone, totalizando 15 homens trabalhando na operação - Divulgação

Nesta segunda (28), as buscas começaram por volta das 7h, com jet skis, quadrículos, mergulhadores e drone, totalizando 15 homens trabalhando na operaçãoDivulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 28/06/2021 22:02 | Atualizado 28/06/2021 22:33

Rio das Ostras - Uma tragédia assola a população riostrense desde domingo (27), quando uma criança de 5 anos foi carregada pelas ondas da praia do Mar do Norte, por voltas das 16h. Segundo informantes, identificada como Pérola, a menina estava acompanhada dos pais no momento em que o episódio ocorreu.

Informações da Defesa Civil, afirmam que Pérola fazia um passeio de rotina pelo Balneário das Garças com sua família e brincava com outra criança na areia, próximo ao mar, quando veio uma forte onda e arrastou as duas crianças. Familiares relataram que um amigo ainda segurou as crianças, mais infelizmente uma delas escapou e acabou desaparecendo nas ondas.



Após o desaparecimento de Pérola, buscas foram realizadas com o CBMERJ, Coordenação de Proteção Ambiental, Supervisão da Guarda de Rio das Ostras e Defesa Civil.

Publicidade

Pérola (5) estava acompanhada dos pais no momento em que o episódio ocorreu Reprodução rede social Segundo o Comandante do 9º GBM, tenente-coronel, Marcos Rodrigo Neiva da Silva, no domingo (27), foram feitas buscas superficiais na água com duas motos aquáticas. As buscas foram encerradas por volta das 19h, quando os pais foram convencidos pela equipe a deixar o local.

As buscas foram encerradas por volta das 19h, quando os pais foram convencidos pela equipe a deixar o local Divulgação

Publicidade

Já nesta segunda (28), as buscas começaram por volta das 7h, com jet skis, quadrículos, mergulhadores e drone, totalizando 15 homens trabalhando na operação, e também se encerraram com o pôr do sol.

“Ainda há chances do corpo ser encontrado. A orientação do Corpo de Bombeiros é que, banhistas em geral, crianças e adultos, optem por frequentar praias que tenham cobertura de guardas vidas. Em caso de mar revolto, evitar o banho de mar. Neste caso, a meteorologia mostra que o mar estava de ressaca", afirmou o Comandante 9º GBM, Marcos Neiva.

Publicidade

O corpo de Pérola segue desaparecido. As buscas retornarão, nesta terça (29), às 7h da manhã.