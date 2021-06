Aglomerações permanecem proibidas e estabelecem que descumprem legislação podem ter atividades suspensas - Divulgação

Aglomerações permanecem proibidas e estabelecem que descumprem legislação podem ter atividades suspensasDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:23 | Atualizado 23/06/2021 17:23

Rio das Ostras - Ações continuadas da Prefeitura de Rio das Ostras estão coibindo o descumprimento dos decretos municipais de prevenção à Covid-19 por bares, restaurantes e similares. No último fim de semana, dois estabelecimentos que realizavam festas com venda de ingresso e aglomeração, práticas proibidas nesse período de emergência sanitária, foram autuados e fechados por 30 dias. A operação foi realizada pela Coordenadoria Geral de Fiscalização e Controle (Comfis), com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Desde o dia 21 de maio, oito estabelecimentos que burlavam o último decreto municipal tiveram suas atividades suspensas por 30 dias. A mais recente legislação limita o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e quiosques. O atendimento deve ser feito exclusivamente nas mesas, com ocupação máxima de 40% da capacidade do local, ou no sistema take away e delivery.

Para promover apresentação ao vivo, que é limitada a dois músicos e deve acontecer na área interna, o estabelecimento precisa solicitar Autorização Especial à Comfis. Permanecem proibidas as transmissões de jogos em telões e/ou TVs e a realização de karaokê. A íntegra do decreto municipal em vigor pode ser consultada no Portal da Prefeitura de Rio das Ostras pelo endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/decreto-2898-2021-coronavirus.pdf

DENÚNCIAS - A colaboração da população é fundamental para o cumprimento das medidas restritivas e assim ajudar a diminuir a curva de propagação da Covid-19. Quem verificar qualquer irregularidade no setor de comércio, restaurantes e serviços, deve ligar para a Comfis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2760-6891. As denúncias podem ser feitas também para a Guarda Civil Municipal, com atendimento 24h pelo número 0800 022 6301.