Sinpro Macáe e Rio das Ostras esteve, mais uma vez, presente no ato para o Fora no BolsonaroDivulgação

Publicado 22/06/2021 22:13 | Atualizado 22/06/2021 22:15

Rio das Ostras - Milhares de brasileiras e brasileiros ocuparam as ruas de centenas de municípios para o ato "Fora, Bolsonaro". Com os dados científicos é possível concluir que o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é o principal culpado por meio milhão de vidas perdidas pela Covid-19.

O Sindicato dos Professores de Macaé e Região (Sinpro) participou do “Ato 19J - Povo na Rua Fora Bolsonaro”. Este foi mais um dia de gritar “chega de Bolsonaro”. É a voz popular que explodiu nas ruas e que exige dos fóruns competentes o impeachment do atual presidente, que diminui os impactos da pandemia no território brasileiro.

Os atos também levaram em pauta a continuidade do auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas mais vulneráveis, vacina no braço, ampla oportunidade de emprego, contra as privatizações das estatais e a reforma administrativa e pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

As manifestações ocorreram em 427 cidades no Brasil e 17 cidades no exterior, reunindo mais de 750 mil pessoas nos protestos em todo o Mundo. Além de integrantes da diretoria do Sindicato, professoras e professores estiveram presentes ao ato, em todo o país para se posicionar contra o retorno das aulas presenciais antes que toda a comunidade escolar esteja imunizada.