O encontro reuniu gestores de vários municípios - Divulgação

O encontro reuniu gestores de vários municípiosDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 11:00

Rio das Ostras - O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro foi apresentado na última sexta-feira, dia 18, no Encontro de Gestores, para mais de 80 gestores municipais em um evento realizado no Centro Cultural João Nogueira – Imperator, Rio de Janeiro. Rio das Ostras marcou presença com a participação da presidente da Fundação de Cultura, Cristiane Regis, e servidores da Unidade.



Além de ser uma prestação de contas, o Encontro serviu também para mostrar as iniciativas e as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para o segmento cultural em parceria com todos os municípios do Estado. Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer como funciona o sistema estadual de fomento e a aplicação de recursos oriundos do Fundo Estadual de Cultura (FEC), habilitado pela atual gestão.

Danielle Barros falou da importância da parceria com os municípios Divulgação



Durante o pronunciamento de abertura, a secretária estadual, Danielle Barros, falou sobre as dificuldades enfrentadas desde o início da pandemia, em março de 2020, e dos desafios de promover a Cultura neste período. “Abrimos as portas da Secretaria para socorrer a Cultura e a primeira ação foi a criação de editais, que foi uma forma de dialogar com quem faz Cultura e estava impedido de trabalhar e com os consumidores que ficaram sem acesso. É importante o trabalho em parceria com todos os municípios para mostrar a diversidade e a potência do setor em todo Estado, que ainda continua sendo estruturado”, afirmou a secretária.



Em seguida, os gestores presentes assistiram a uma apresentação do subsecretário de Planejamento e Gestão, Vitor Corrêa, que mostrou como funciona o sistema estadual de fomento e a aplicação de recursos oriundos do Fundo Estadual de Cultura (FEC), habilitado pela atual gestão. “Prestamos conta de todos os investimentos feitos em 2020, que girou em torno de R$ 200 milhões, e apresentamos ideias do que pretendemos patrocinar este ano em projetos culturais, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que somam mais de R$ 90 milhões. Além disso, novos editais vão destinar cerca de R$ 30 milhões para a atividade em 2021”, explicou Vitor.



Os gestores municipais foram convidados a preencher um formulário com informações de unidades culturais de suas cidades para que se possa fazer um diagnóstico de todo Estado do Rio de Janeiro e, com isso, conhecer a vocação de cada cidade e seus patrimônios culturais. “O objetivo é criar políticas públicas baseadas nessas informações com recursos do Fundo de Cultura. É importante ressaltar que a Secretaria de Estado não é um escritório de eventos. Ela é a promotora de políticas públicas de verdade que venham permitir a transformação na vida das pessoas”, contou a secretária Danielle Barros. Durante o pronunciamento de abertura, a secretária estadual, Danielle Barros, falou sobre as dificuldades enfrentadas desde o início da pandemia, em março de 2020, e dos desafios de promover a Cultura neste período. “Abrimos as portas da Secretaria para socorrer a Cultura e a primeira ação foi a criação de editais, que foi uma forma de dialogar com quem faz Cultura e estava impedido de trabalhar e com os consumidores que ficaram sem acesso. É importante o trabalho em parceria com todos os municípios para mostrar a diversidade e a potência do setor em todo Estado, que ainda continua sendo estruturado”, afirmou a secretária.Em seguida, os gestores presentes assistiram a uma apresentação do subsecretário de Planejamento e Gestão, Vitor Corrêa, que mostrou como funciona o sistema estadual de fomento e a aplicação de recursos oriundos do Fundo Estadual de Cultura (FEC), habilitado pela atual gestão. “Prestamos conta de todos os investimentos feitos em 2020, que girou em torno de R$ 200 milhões, e apresentamos ideias do que pretendemos patrocinar este ano em projetos culturais, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que somam mais de R$ 90 milhões. Além disso, novos editais vão destinar cerca de R$ 30 milhões para a atividade em 2021”, explicou Vitor.Os gestores municipais foram convidados a preencher um formulário com informações de unidades culturais de suas cidades para que se possa fazer um diagnóstico de todo Estado do Rio de Janeiro e, com isso, conhecer a vocação de cada cidade e seus patrimônios culturais. “O objetivo é criar políticas públicas baseadas nessas informações com recursos do Fundo de Cultura. É importante ressaltar que a Secretaria de Estado não é um escritório de eventos. Ela é a promotora de políticas públicas de verdade que venham permitir a transformação na vida das pessoas”, contou a secretária Danielle Barros.

Publicidade

Cristiane Regis, presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura; e Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa Divulgação



Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, o Encontro mostrou que o trabalho em parceria entre municípios e Estado é importante para o desenvolvimento da Cultura como um todo. “Tivemos a oportunidade de saber como e onde os recursos do Estado foram distribuídos, além de conhecer os novos projetos e editais que serão lançados para dar suporte a Cultura ainda neste período de pandemia que estamos enfrentando. É bom saber que o Estado conta com a participação dos municípios do interior para criação de políticas públicas que beneficiem a todos de forma integrada”, declarou Cris Regis. Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, o Encontro mostrou que o trabalho em parceria entre municípios e Estado é importante para o desenvolvimento da Cultura como um todo. “Tivemos a oportunidade de saber como e onde os recursos do Estado foram distribuídos, além de conhecer os novos projetos e editais que serão lançados para dar suporte a Cultura ainda neste período de pandemia que estamos enfrentando. É bom saber que o Estado conta com a participação dos municípios do interior para criação de políticas públicas que beneficiem a todos de forma integrada”, declarou Cris Regis.