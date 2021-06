Todas as grávidas e puérperas, a partir de 18 anos, com liberação médica poderão receber a vacina contra Covid - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 08:00

Rio das Ostras - Na próxima sexta-feira, 25 de junho, Rio das Ostras começa a vacinar contra a Covid-19 grávidas e puérperas SEM comorbidades e dá continuidade à imunização desse mesmo público COM comorbidades.

Todas as moradoras gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebê há até 45 dias), com 18 anos ou mais, que tenham liberação médica para receber o imunizante, podem buscar os polos de imunização, das 9h às 16h, para tomar a 1ª dose da vacina.

DOCUMENTAÇÃO – As gestantes e puérperas devem estar atentas à documentação necessária. Para receber a dose é necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS, documento de identidade com foto, comprovante de residência e prescrição médica indicando a vacina.

As puérperas precisam levar a documentação acima e a certidão de nascimento do bebê.

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 – 1ª DOSE

25/06 – Sexta-feira

Público-alvo: Grávidas e Puérperas COM e SEM comorbidade(s) - a partir de 18 anos

Horário: 9h às 16h

Locais de vacinação:

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora

· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana

LACTANTES – Em breve, a Secretaria Municipal de Saúde divulgará o calendário de imunização contra Covid-19 para as mulheres lactantes (que estão amamentando seus bebês) há até 12 meses. A população deve acompanhar os meios de comunicação oficiais da Prefeitura para se informar sobre todas as datas e atualizações.