Fiscais também orientam sobre as medidas de prevenção contra propagação do novo coronavírus Divulgação

Publicado 22/06/2021 22:19 | Atualizado 22/06/2021 22:27

Rio das Ostras - Na última semana, o alvo das ações de fiscalização da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras foram as lojas de bomboniere (estabelecimento de vendas de biscoitos, balas e afins) da Cidade.



Durante a ação, os fiscais encontraram cerca de 17kg de produtos com data de validade vencida expostos à venda em uma das lojas no Centro da Cidade. O estabelecimento foi autuado e os produtos foram recolhidos para descarte correto.



Além da fiscalização de produtos e direitos do consumidor, a equipe do Procon também faz a orientação sobre as ações de prevenção da propagação do novo coronavírus em todos os estabelecimentos.

“Nossas operações continuam com este viés importante de proteger a saúde dos consumidores riostrenses. Também destacamos que, nesse segmento, apenas um estabelecimento foi punido, os demais estavam cumprindo as normas e os direitos dos consumidores”, falou o coordenador executivo do Procon Rio das Ostras, Dr. Rafael Macabu.



O Procon Rio das Ostras faz o trabalho diário de fiscalização e recebe denúncias presencialmente no Centro de Cidadania (Rua das Casuarinas, 595 – Âncora), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; por telefone (22) 2771-6581 ou ainda pelo e-mail [email protected] , por onde pode ser enviadas fotos e vídeos.