Segue a vacinação do publico em geral, que chega a idade de 50 anos esta semana - Divulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:47 | Atualizado 28/06/2021 12:51

Rio das Ostras - No último sábado, 26 de junho, Rio das Ostras recebeu da Secretaria de Estado de Saúde mais uma remessa de vacinas contra Covid-19 para dar prosseguimento à imunização. Ao todo, chegaram 1.168 doses da vacina da Pfizer (destinas à 1ª dose), além de 1.140 doses de CoronaVac para aplicação de 1ª dose e 1.168 desse imunizante, para 2ª dose. Pela primeira vez, a Cidade recebe doses da vacina da farmacêutica Janssen, 1100 doses (doses únicas).



Nesta segunda-feira, serão imunizadas contra Covid, moradores com comorbidades em idades entre 29 e 18 anos. A vacinação será no Colégio Municipal Profa. América Abdalla, no Nova Esperança, das 9h às 16h.



De terça a sexta, a imunização será dedicada ao público em geral, em idades de 58 a 50 anos, em datas separadas por faixa etária. Essa vacinação acontece em quatro polos na Cidade, das 9h às 16h, conforme cronograma abaixo.



DOCUMENTAÇÃO – Os munícipes com comorbidades devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência e relatório médico ou receita médica com seis meses de validade ou laudo de exame que comprove a doença.



O público em geral só precisa apresentar documentação com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em Rio das Ostras.



COMORBIDADES – São grupos prioritários de comorbidades, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, os pacientes com Diabetes Mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e imunossuprimidos.



VACINAÇÃO CONTA COVID-19 – 1ª DOSE



COMORBIDADES



28/06 – Segunda-feira



Público-alvo: Pessoas com comorbidades de 29 a 18 anos



Horário: 9h às 16h



Local de vacinação (28/06): Colégio Municipal Profª América Abdalla – Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança



PÚBLICO EM GERAL



29/06 – Terça-feira



Público-alvo: Público em Geral de 58, 57 e 56 anos



Horário: 9h às 16h



30/06 – Quarta-feira



Público-alvo: Público em Geral de 55 e 54 anos



Horário: 9h às 16h



01/07 – Quinta-feira



Público-alvo: Público em Geral de 53 e 52 anos



Horário: 9h às 16h



02/07 – Sexta-feira



Público-alvo: Público em Geral de 51 e 50 anos



Horário: 9h às 16h



Locais de vacinação (de 29/06 a 02/07):



· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) – Rua das Acácias, 615 - Praia Âncora



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros – Rua Nova Friburgo, s/nº - Jardim Marilea



· Colégio Municipal Profª América Abdalla – Rua Carlos Viana, s/nº - Nova Esperança



· Escola Municipal Rio das Ostras – Rua Santa Catarina, s/nº - Cidade Praiana