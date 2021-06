FOTO 3 No Espaço Socioambiental Ipê Amarelo onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 28/06/2021 13:29 | Atualizado 28/06/2021 13:31

Rio das Ostras - O Parque Municipal Roberto Pereira Inocêncio – Roberto Cação, um dos pontos turísticos mais visitados de Rio das Ostras, foi reaberto à visitação pública no dia 18 de junho.

O local é um espaço ideal para caminhada, ginástica ao ar livre, piquenique ou para contemplação da natureza. Conta com estrutura para recepção de visitantes, como parquinho, lago, trilhas e o espaço Socioambiental Ipê Amarelo, onde são desenvolvidas atividades de Educação Ambiental.

ESTUFAS – No Parque Municipal são produzidas mudas para o paisagismo. São três estufas em funcionamento, dedicadas a cultivos diferentes: jardinagem, árvores frutíferas e nativas; e plantas medicinais, essa última em caráter experimental. São cultivadas árvores frutíferas como cajá, jambo, manga, acerola, pitanga, abacate, figo, graviola, pinha, cacau e abricó.

Entre as plantas ornamentais produzidas estão Espirradeira, Papoula, Croton, Moreia, Íris da Praia, Espada de São Jorge e Palmeira, das espécies Veitchia e Triangular.

ESPAÇO SOCIOAMBIENTAL IPÊ AMARELO - O local abriga o Espaço Socioambiental Ipê Amarelo onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, com capacidade para receber 60 pessoas.

O Parque Municipal também abriga a usina de compostagem, que garante o reaproveitamento integral dos galhos de árvores e plantas podados durante a manutenção paisagística. Esse material, depois de passar pela máquina de trituração, é submetido a um processo natural de decomposição até ficar pronto para ser utilizado na produção de mudas e jardinagem.

FUNCIONAMENTO – Aberto à visitação de terça-feira a domingo, das 9h às 16h, com entrada gratuita, a unidade está localizada às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no Km 156, na altura de Mar do Norte