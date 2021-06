Sinpro consegue reajuste de quase 7% para educadores do Sesi de Macaé - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:21 | Atualizado 28/06/2021 13:33

Macaé - Representantes do Sindicato dos Professores de escolas particulares de Macaé e Região negociaram o reajuste salarial de 6,22% para educadores que trabalham na unidade de ensino do Sesi de Macaé. A reunião aconteceu em junho e contou, também, com a participação da equipe da Federação dos Trabalhaores de Ensino – Feteerj.

No encontro, discutiram os Termos Aditivos ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) referentes entre os anos de 2020 e 2022, visando a revisão das cláusulas econômicas para reajuste salarial em 2021.

O reajuste de 6,22% será aplicado em duas partes da seguinte forma: Reajuste de 3,22% retroativo ao salário de março sobre a base salarial de fevereiro de 2021, que deverá ser pago na folha de julho de 2021. O Segundo reajuste é de mais 3% no salário de setembro sobre a base salarial de agosto de 2021. Todas as demais cláusulas do ACT 2020/2022 foram mantidas.

Somando mais 3% no salário de agosto pagos em setembro em cima do reajuste de março, o aumento supera os 6,22% sobre o salário pago em fevereiro de 2021. Para a presidente do Sinpro Macaé e Região, é uma grande vitória para os educadores.

“Um ganho no salário destes docentes que poderão perceber o aumento já no próximo mês. O acordo, agora, está sendo ratificado em cada Sinpro do território fluminense e preparado para ser assinado pelas partes e registrado no Ministério da Economia o mais breve possível. Professora e professor, filie-se ao Sinpro Macaé e Região e fortaleça seu Sindicato. O movimento sindical luta pela manutenção e garantia dos seus direitos”, concluiu.