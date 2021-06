Projeto Qualificar para o Futuro já qualificou , gratuitamente, cerca de três mil pessoas, acima de 15 anos. - Foto: Divulgação.

Projeto Qualificar para o Futuro já qualificou , gratuitamente, cerca de três mil pessoas, acima de 15 anos. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/06/2021 17:23 | Atualizado 25/06/2021 17:24



MACAÉ - Em Macaé, no Norte Fluminense, cerca de três mil jovens aproveitaram o período de pandemia para se qualificar. A capacitação também amplia as possibilidades para que aqueles profissionais que almejam um posicionamento melhor conquistem as vagas desejadas. Há três anos, o empresário Glauco Simas instituiu o Projeto Qualificar para o Futuro, um projeto social, oferecendo cursos profissionalizantes, gratuitos, aos jovens que buscam qualificação para serem inseridos no mercado de trabalho.

O projeto conta com parceiros que contribuem para a realização dele.O Qualificar já contemplou cerca de três mil pessoas, acima de 15 anos, com cursos profissionalizantes, por meio de cursos offshore, como almoxarife, saloneiro, taifeiro, cozinheiro, sinaleiro, montador de andaime, espaço confinado NR33, trabalho em altura NR35, movimentação de carga NR37; cursos voltados para a área da Saúde, como certificação internacional (ASHI), BLS-suporte Básico de Vida, Primeiro Socorro Básico, Primeiro Socorro Avançado, APH-Atendimento Pró Hospitalar , Óbito em APH; além de cursos diversos, como recursos humanos, departamento pessoal, empreendedorismo, marketing digital, logística, desenho técnico, eletricista alta e baixa, eletricista predial e residencial, técnicas de maquiagem , maquiagem profissional e depilação.

Atualmente, o Projeto Qualificar para o Futuro conta com 04 polos, distribuídos em Macaé, Magé, Natividade e neste domingo (27), será inaugurada uma unidade em São João do Meriti. Aline Ribas de Oliveira, 31 anos, participou do projeto.



"Fiz o curso De Marketing Digital. Me deu a oportunidade de me qualificar para o atual momento de pandemia em que estamos vivendo e nesta fase que tudo está muito voltado para as mídias sociais. Estou me formando agora no final do ano em Educação Física e vi uma forma de me inserir no mercado de trabalho divulgando um pouco do meu conhecimento, da minha profissão e metodologia de trabalho,", comentou Aline.

Aumento de 60% na procura por qualificação profissional