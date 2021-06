A vítima foi identificada como Bruno Ferreira Resende de Lima, de 24 anos. - Foto: PCERJ.

A vítima foi identificada como Bruno Ferreira Resende de Lima, de 24 anos.Foto: PCERJ.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/06/2021 15:35

MACAÉ - Um homem foi morto a tiros dentro de um bar, na noite desta quinta-feira (24), na Rua Governador Roberto Silveira, no Centro de Macaé, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de latrocínio. Quando os militares chegaram, encontraram a vítima, identificada como Bruno Ferreira Resende de Lima, já sem vida.

Ainda segundo a PM, o dono do bar informou que estava a cozinha do estabelecimento preparando um alimento, quando ouviu os disparos. Ele ainda disse que não sabia o que havia acontecido. Após a realização de perícia no local o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O laudo da necropsia apontou a causa da morte foi uma hemorragia cerebral, causada por disparo de arma de fogo.

Conforme a PM, Bruno possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas e uma por ameaça.

Ainda não há pistas sobre a motivação e a autoria do crime. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).