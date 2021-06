A redução no bandeiramento comprova a eficácia das medidas definidas pelo município no enfrentamento da pandemia. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 25/06/2021 14:20 | Atualizado 25/06/2021 14:22

MACAÉ - A cidade de Macaé, na Região Norte Fluminense, retornou à bandeira verde, que representa risco baixo de contaminação da Covid-19, nesta sexta-feira (25). O município reduziu a taxa de ocupação dos leitos de CTI e teve queda no número de novos atendimentos registrados nos dois polos do Centro de Triagem do Paciente do Coronavírus (CTC).

A redução no bandeiramento representa uma avaliação dos dados levantados na última semana epidemiológica e comprova a eficácia das medidas definidas pelo município no enfrentamento da pandemia.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, ao longo de 15 dias, Macaé manteve a redução do número de novos casos em estágio avançado da doença, diminuindo a ocupação dos leitos mantidos pelo Hospital Público Municipal (HPM) para assistência aos pacientes em média e alta complexidade.

Mesmo com os novos indicadores, a pasta reforça o estágio máximo de alerta, com a permanência de protocolos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais e proibição de aglomerações, além das medidas de restrições e distanciamento nos estabelecimentos comerciais.

O prefeito Welberth Rezende agradeceu aos profissionais de saúde e afirmou, que mesmo com os números reduzidos em relação à pandemia, ainda não é momento de relaxar. “Graças aos esforços de todos os profissionais que estão na linha de frente e à todas as pessoas que apoiaram e respeitaram as medidas de enfrentamento à pandemia, chegamos à bandeira verde, com o menor risco em relação à Covid-19.

No entanto, apesar dos bons números, não podemos bobear. A guerra contra a Covid-19 ainda não acabou! Continue usando máscara e respeitando as medidas de isolamento social. Vamos em frente!”, destacou.

A prefeitura informou que irá reforçar as Operações de Fiscalização com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de contribuir com as medidas de enfrentamento ao coronavírus.