As salas de cinema, que estavam há mais de um ano fechadas, estão liberadas ao público, a partir deste domingo (27).Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/06/2021 18:11 | Atualizado 26/06/2021 18:12

MACAÉ - Em nova fase de flexibilização, após a cidade chegar à bandeira verde, que indica risco baixo na contaminação pela Covid-19, a prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, publicou nesta sexta-feira (25), um novo decreto, que libera mais setores da economia. O documento, assinado pelo prefeito Welberth Rezende, entrou em vigor nesta sexta-feira (25), prevendo o funcionamento de shoppings centers entre 10h e 22h e a ampliação dos horários de casas de festas e templos religiosos.



Por sua vez, as salas de cinema, que estavam há mais de um ano fechadas, estão liberadas ao público, a partir deste domingo (27), podendo vender comida e bebida aos clientes. É a volta da pipoca nas sessões.

Assim, casas de festas voltam a ter autorização para funcionar entre 12h e 24h, desde que com lugar marcado, limitação um terço da capacidade e público, respeitando a distância mínima de dois metros entre as mesas e o limite máximo quatro pessoas por mesa, desde que atendidas todas as regras de distanciamento social, prevenção e higienização previstas nos decretos municipais em vigor.

Também está permitido o funcionamento dos templos religiosos, para atividades de celebração, culto e programações de âmbito coletivo, com limitação de 50% da sua capacidade originalmente instalada, quatro vezes por semana, no horário compreendido entre 7h e 22h. No entanto, as atividades administrativas e de atendimento individual não ficarão limitadas. Esta previsão também altera o Decreto Municipal n.º 118/2021, que previa a limitação de 25% da capacidade e o funcionamento três vezes por semana, no horário compreendido entre às 7h às 21h.